Στιγμές χαλάρωσης στην Πάτμο ζει το μοντέλο, έχοντας αφήσει πίσω του τις απαιτητικές υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του νέου κύκλου του GNTM. Θέλοντας να μοιραστεί τη γιορτινή της διάθεση, ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από τη βραδιά του Σαββάτου, στέλνοντας τις πιο γλυκές ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους.

Σε φωτογραφίες και βίντεο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε με μία λευκή φούστα και γιλέκο, ενώ εμφανίζεται και να διασκεδάζει σε παραδοσιακό πανηγύρι, χορεύοντας ανάμεσα στον κόσμο.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες τα γυρίσματα του GNTM 7, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Star. Η ίδια έχει φέτος διπλό και πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς θα βρίσκεται τόσο στη θέση της παρουσιάστριας όσο και της κριτή.

Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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