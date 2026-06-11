Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη σε μια από τις πολύ σπάνιες, δημόσιες εμφανίσεις τους.

Το ζευγάρι, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα στην «καρδιά» της Αθήνας, με τα στιγμιότυπα να καταγράφονται στην οδό Βουκουρεστίου.

Ιδιαίτερα ευδιάθετοι, τόσο το μοντέλο – παρουσιάστρια, όσο και ο αρχιτέκτονας, απόλαυσαν τον καλοκαιρινό καιρό και τον περίπατο στην Αθήνα.

Μπορεί ο Γιάννης Καραβασάνης να συνοδεύει τη σύντροφό του πολύ συχνά σε επίσημες εμφανίσεις και εξόδους, όμως προτιμά να μη γίνεται αντιληπτός από τον φωτογραφικό φακό.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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