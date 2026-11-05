Η 38η Athens Fashion Week πλημμύρισε από χρώμα, νοσταλγία και 90s αισθητική, καθώς ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου τη νέα συλλογή του για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.

Ο γνωστός σχεδιαστής υποδέχθηκε στο Εργοστάσιο Μουζάκη πλήθος επωνύμων από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της ελληνικής showbiz, σε ένα φαντασμαγορικό σόου με τίτλο «Strike a Pose» που κέρδισε τις εντυπώσεις.



Βασίλης Ζούλιας – Τόνια Φουσέκη – Περικλής Κονδυλάτος

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πασαρέλα ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία συμμετείχε στο fashion show, ενώ η εμφάνισή της με το νυφικό ήταν εκείνη που ξεχώρισε.

Το «παρών» στην επίδειξη έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σούλα Λιάκου, η Τόνια Φουσέκη, η Κιμ Κίλιαν και η Μαρίνα Βερνίκου, οι οποίοι παρακολούθησαν από τις πρώτες σειρές τις νέες δημιουργίες του σχεδιαστή.

Η συλλογή «Strike a Pose» αποτέλεσε μια ωδή στον glamorous κόσμο της δεκαετίας του ’90, μιας εποχής που εξακολουθεί να εμπνέει τη σύγχρονη μόδα.

Σούλια Λιάκου – Βασίλης Μπισμπίκης

Κιμ Κίλιαν

Εύη Φραγκάκη

Μαρίνα Βερνίκου

Τι είδαμε στη νέα συλλογή του Βασίλη Ζούλια

Ο Βασίλης Ζούλιας δημιούργησε μια ολοκληρωμένη γκαρνταρόμπα που ακολουθεί τη γυναίκα από τις πρωινές εμφανίσεις μέχρι τις πιο εντυπωσιακές βραδινές εξόδους, απευθυνόμενος σε εκείνη που δεν φοβάται να ξεχωρίσει και να εκφράσει την προσωπικότητά της μέσα από το ντύσιμό της.

Ξεχωριστή θέση στην επίδειξη είχαν και τα κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου, τα οποία, με τις έντονες punk-rock επιρροές τους, δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις δημιουργίες του Maison Zoulias, φέρνοντας σε διάλογο την αισθητική του χθες με τη σύγχρονη ματιά στη μόδα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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