Στο λαμπερό σόου της Victoria’s Secret, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μπέβερλι Χιλς, έδωσε το «παρών» η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο βρέθηκε ανάμεσα στους καλεσμένους ενός από τα πιο φαντασμαγορικά events της μόδας, απολαμβάνοντας από κοντά το εντυπωσιακό θεαμα.

Μάλιστα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

Η ανάρτησή της

«Άγγελοι, λάμψη και απόλυτη μαγεία! Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν ΕΚΕΙ! Τα φώτα, τα φτερά, η ενέργεια… ΤΟ FASHION SHOW ΤΗΣ VICTORIA’S SECRET! Μια βραδιά όπου τα όνειρα περπάτησαν στην πασαρέλα και κάθε στιγμή ήταν εμβληματική. Η ενέργεια του pink carpet, η μαγεία των supermodels και αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή. Δεν παρακολούθησα απλώς το show… Μπήκα σε έναν κόσμο φαντασίας! Ανυπομονώ για τα εγκαίνια στην Ελλάδα, που έρχονται σύντομα!!!», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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