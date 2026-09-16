Η πιο θετική μουσική εμπειρία της χρονιάς έρχεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο, αγαπημένους καλλιτέχνες και αμέτρητα θετικά vibes.

Η Amita Motion, ο αγαπημένος χυμός των νέων, μας προσκαλεί και φέτος στην πιο θετική ημέρα της χρονιάς!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion έρχεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στην Πλατεία Νερού, με ελεύθερη είσοδο, για να ζήσουμε όλοι μαζί το πιο δυνατό ΛΑΪΒ της χρονιάς.

Στην 21η χρονιά του, ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας συνεχίζει να ενώνει χιλιάδες νέους μέσα από τη μουσική, την παρέα, τον χορό και τη θετική ενέργεια. Μετά την περσινή επετειακή διοργάνωση των 20 ετών στην Πλατεία Νερού, με περισσότερους από 70.000 θεατές, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας έρχεται φέτος ακόμη πιο δυναμικά, με νέο line-up και πολλές εκπλήξεις, προσκαλώντας μας να ζήσουμε την πιο θετική εμπειρία από κοντά.

Έλα στην Πλατεία Νερού, μπες στον παλμό της μουσικής, τραγούδησε, χόρεψε, γέλασε, μοιράσου τη θετική ενέργεια με την παρέα σου και Ζήσε το ΛΑΪΒ. Γιατί εδώ, το reaction δεν είναι emoji, comment ή story. Είναι η πραγματική στιγμή που ζεις μπροστά στη σκηνή. Εδώ, το reaction το ζεις εσύ!

Και φέτος, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Το μήνυμα «Ζήσε το Reaction» έχει ήδη δυναμική παρουσία σε στάσεις λεωφορείων και σε συρμό μετρό, μεταφέροντας τη θετική ενέργεια στην καθημερινή διαδρομή του κοινού και οδηγώντας το προς τη μεγάλη live εμπειρία της χρονιάς.

Στη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας, η Ελένη Φουρέιρα ως Music Ambassador της Amita Motion θα απογειώσει το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία.

Ο Akylas θα γεμίσει την Πλατεία Νερού με Positive Star Vibes.

Το κοινό θα Ζήσει το ΛΑΪΒ με τους Anastasia, Ellize, Evangelia, FY, Kidd, Lila.

Το special closing act της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 θα αναλάβει ο Θοδωρής Φέρρης.

Special Guest Star της πιο θετικής μουσικής γιορτής θα είναι ο Σάκης Ρουβάς.

Μαζί τους, θα εμφανιστούν οι Agapios, Vaggos Danezis, Emmanouela, Evi Koulkouvini, Manto Kountouri, Marina Lamprou, Lil Koni, Athena Manoukian, Steve Provis, Sarigian & GLS.

Την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 παρουσιάζουν, για ακόμα μία χρονιά, οι ambassadors της Amita Motion Dat Lilly και Venetia Kamara.

Φέτος, τον παλμό και τη διάθεση από το backstage και όχι μόνο θα μεταφέρουν οι Positive Reporters, Dr. Chris και Athina Klimi, με live συνεντεύξεις, στιγμιότυπα και backstage περιεχόμενο από τους καλλιτέχνες και τη μεγάλη μουσική γιορτή.

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion, το reaction θα ζήσουν και αγαπημένοι digital creators και influencers, όπως οι Μάνος Κουλέλης (@manosderv), Θεώνη Τάκου (@nonoukos) και Μαρία Τσούκα (@mfcitygiiirl), καθώς και πολλοί ακόμη creators που θα μεταφέρουν τη θετική ενέργεια της ΗΘΕ 26 με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Η πιο θετική εμπειρία δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά απλώνεται σε όλη την Πλατεία Νερού, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει ακόμη περισσότερα positive moments μέσα από special activations και booths ομορφιάς, φρεσκάδας, δροσιάς, απόλαυσης, self-expression και fun. Από το NYX Professional Makeup Station και το Batiste Dry Shampoo Station, μέχρι τα STR8 & BU Stations, το Tsakiris Chips Station και τα ψυγεία της Algida με παγωτά MAGIC, καθώς και πολλές θετικές εκπλήξεις στον χώρο, η ΗΘΕ 26 γίνεται μια ολοκληρωμένη live εμπειρία γεμάτη μουσική και θετική ενέργεια.

Στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion, τραγουδάς, χορεύεις, συναντάς την παρέα σου, μοιράζεσαι στιγμές και ζεις το reaction από κοντά. Γιατί τα καλύτερα views δεν είναι στην οθόνη. Είναι μπροστά στη σκηνή, μέσα στο κοινό, εκεί όπου η μουσική και η θετική ενέργεια γίνονται πραγματική εμπειρία.

Δεν θα είσαι στην Πλατεία Νερού; Ζήσε το ΛΑΪΒ από παντού! Παρακολούθησε την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 μέσα από το YouTube και το TikTok Livestream της Amita Motion ή συντονίσου στο Mad Radio 106,2, που θα εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Νερού από τις 18:00 έως τις 21:00.