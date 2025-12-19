Πρεμιέρα με ανάμικτα συναισθήματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ανέβηκε στην πίστα λίγες ώρες μετά την καταγγελία του νεαρού τραγουδιστή Stef εις βάρος του. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η προσέλευση του κόσμου στην “Ακτή Πειραιώς” ήταν μαζική, με τους θαυμαστές του να τον υποδέχονται με παρατεταμένα χειροκροτήματα και εκδηλώσεις λατρείας.

Ανάμεσα στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου ήταν και η Ιωάννα Σιαμπάνη που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks με τον σύζυγό της και γνωστό επιχειρηματία, Τζίμη Σταθοκωστόπουλο.

Το αγαπημένο ζευγάρι που έχει αποκτήσει ένα παιδί απήλαυσε το πρόγραμμα του Γιώργου Μαζωνάκη στην πρεμιέρα του και τον τίμησε με της παρουσία του σε μία ημέρα ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνον.

«Δέχεται ένα πρωτοφανές κύμα υποστήριξης, χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε τις προθέσεις του καταγγέλλοντος. Έχει ενδιαφέρον που μιλάει στον κόσμο, μιλάει στο κοινό του. Έχει υποβληθεί μια μήνυση, θα την εξετάσει ο εισαγγελέας και θα δει αν την τοποθετήσει στο αρχείο ή αν ασκήσει δίωξη και μετά αναλάβει ανακριτής. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα και όχι με πληροφορίες, εικασίες για το πότε θα γίνει η καταγγελία. Όλο αυτό μας είχε προξενήσει εντύπωση και το μοιραστήκαμε μαζί σας», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day.

