Η Ιωάννα Τούνη έβαλε για μια ακόμα φορά φωτιά στο Instagram, προκαλώντας φρενίτιδα στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της. Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να διευρύνει την ομάδα της και προχώρησε σε μια ανακοίνωση, που έγινε αμέσως viral μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς της.

Η ίδια αποκάλυψε, με μια λιτή, αλλά άκρως εντυπωσιακή, ανάρτηση, ότι βρίσκεται σε αναζήτηση του ανθρώπου που θα αναλάβει τον διπλό ρόλο του Social Media & Personal Assistant, μάλιστα υποσχόμενη ιδιαίτερα δελεαστικό πακέτο αμοιβής. Η θέση εργασίας αφορά σε πλήρη απασχόληση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι απαιτήσεις για να καταφέρει κανείς να γίνει το «δεξί χέρι» της γνωστής επιχειρηματία δεν είναι καθόλου απλές.

Όπως φαίνεται από τη λίστα των προσόντων που ανέβασε, ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση δημοφιλών εφαρμογών όπως το CapCut, να κατέχει την τέχνη της φωτογραφίας, της βιντεοσκόπησης και του μοντάζ, ενώ απαραίτητη θεωρείται η σύγχρονη και μίνιμαλ αισθητική. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη αναζητά ένα άτομο που να παρακολουθεί καθημερινά τις τάσεις των social media, να έχει εξοικείωση με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να διακρίνεται για τις εξαιρετικές επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Το πρόγραμμα της γνωστής influencer είναι εξαιρετικά απαιτητικό και γεμάτο υποχρεώσεις, γι’ αυτό και στην αγγελία τονίζεται η σημασία της ταχύτητας, το multitasking και η αυστηρή τήρηση των προθεσμιών. Επιπλέον, μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η προηγούμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, αλλά και το δίπλωμα οδήγησης, αφού οι μετακινήσεις και οι καθημερινές ανάγκες της δουλειάς είναι αυξημένες.

Το στοιχείο που τράβηξε σαν μαγνήτης το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου είναι η αναφορά στις «υψηλές αποδοχές» που προσφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση. Η Ιωάννα Τούνη αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι γνωρίζει να αμείβει τα ταλέντα που στελεχώνουν την ομάδα της, ζητώντας παράλληλα από τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με το προσωπικό τους portfolio στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το inbox της έχει ήδη κατακλυστεί από εκατοντάδες αιτήσεις ανθρώπων που ονειρεύονται να εργαστούν στο πλευρό της.

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