Προσωρινό «λουκέτο» έβαλε η νέα croissanterie της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, μόλις λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνιά της στις 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την έκπληξη των διαδικτυακών της ακολούθων. Η διακοπή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης και να ενισχυθεί ο εξοπλισμός του εργαστηρίου.

Με ανάρτησή της στο Instagram κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ξεκαθάρισε πως το προσωρινό κλείσιμο δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα. Αντιθέτως, όπως εξήγησε, η μεγάλη προσέλευση του κοινού ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη, καθιστώντας αναγκαία την αναδιάρθρωση του χώρου ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση.

«Και κάπως έτσι γυρίζουμε σπίτι μας… Το Παρίσι για ακόμη μια φορά ήταν υπέροχο. Ανυπομονώ να έρθω πάλι! Το @fatrat_croissanterie επίσης πηγαίνει ανέλπιστα καλά! Τα κρουασάν μας γίνονται sold out σχεδόν καθημερινά και δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε νέα. Χθες αποφασίσαμε να κλείσουμε για 2-3 ημέρες μεσοβδόμαδα, ώστε να εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα το εργαστήριο μας, να εγκαταστήσουμε έξτρα εξοπλισμό στην κουζίνα μας και να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα. Thanks for your love, see u soon», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι μαζί με τον γιο της, Πάρη, και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ το κατάστημα αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Κλείνει προσωρινά το κατάστημα croissanterie στο Παρίσι – Τι συνέβη;