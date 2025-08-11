Τα 32 της χρόνια έκλεισε την Κυριακή 10 Αυγούστου η Ιωάννα Τούνη και τα γιόρτασε με ένα φαντασμαγορικό πάρτι στην Ίμπιζα.

Αναλυτικότερα, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, αποφάσισε τα φετινά της γενέθλια να τα γιορτάσει στην Ίμπιζα παρέα με όλους τους φίλους της. Έκλεισε λοιπόν τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή για όλους και έτσι μαζί με την παρέα της βρέθηκε στο κοσμικό νησί της Ισπανίας, σε αντίθεση με πέρυσι που τα είχε γιορτάσει στη Χαλκιδική.

Ανάμεσα στους φίλους της ήταν η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η Στέλα Πάσσαρη, Έφη Γκούτα από το My Style Rocks, η ξαδέλφη της από το Παρίσι αλλά και ο προπονητής της, Ανδρέας.

Η Ιωάννα Τούνη μεγάλωσε κατά έναν χρόνο! Σε αυτή τη χρονιά στη ζωή της ήρθαν αρκετές αλλαγές, ευχάριστες και δυσάρεστες, αλλά και πολλές εμπειρίες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το νέο επιχειρηματικό βήμα που ετοίμαζε. Η influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να αγοράσει τέσσερα νέα διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη, τα οποία ανακαίνισε πλήρως και πλέον τα νοικιάζει μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας.

Λίγους μήνες μετά αποκάλυψε ότι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον τότε σύντροφό της και πατέρα του γιου της Πάρη θα ανακαίνιζαν το σπίτι του στην Αράχωβα, όπως και έκαναν.

Στις αρχές του 2025 η Ιωάννα Τούνη θα δήλωνε μέσα από τα social media ότι στη ζωή της γίνεται ένας πανικός, την ίδια ώρα που είχαν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν φήμες για κρίση στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Στα τέλη Φεβρουαρίου μέσω ενός βίντεο θα ανακοινώσει τον οριστικό χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει με τον Δημήτρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά όλη η διαδικασία της λήξης συμφώνου συμβίωσης. Δεν θέλω να μου στέλνεις μηνύματα «γιατί, αν το δουλέψατε». Ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη και χωρίς καμία υπερβολή τα τελευταία τρία το δουλεύαμε. Τον αγαπάω πάρα πολύ, με αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και ελπίζω να παραμείνει έτσι, το εύχομαι από την καρδιά μου και θα προσπαθήσω πάρα πολύ και πιστεύω και αυτός το ίδιο. Έχουμε ένα μωρό, το οποίο είναι υπέροχο, δεν μετανιώνω σε τίποτα όλο αυτό που έζησα με τον Δημήτρη» είχε πει τότε μεταξύ άλλων.

Παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε ότι υπάρχει και ένα μωράκι στην μέση και να σταματήσετε να «τραβάτε το θέμα από τα μαλλιά». Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθείτε οι δημοσιογράφοι, όπως η κινητοποίηση του κόσμου για τις πορείες στις 28 του μήνα!!! Ευχαριστώ 🙏🏼❤️

Επίσης στα τέλη Απριλίου ξεκίνησε η δίκη της υπόθεσης revenge porn που την ταλαιπωρεί χρόνια. Τελικά η δίκη αυτή μετά από πολλές αναβολές έχει προγραμματιστεί να γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο.