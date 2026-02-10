Η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο στη Σαουδική Αραβία, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός φιλιού που αντάλλαξαν σε δημόσιο χώρο.

Η influencer περιέγραψε σε βίντεο στο Instagram πως δέχτηκαν παρατήρηση από τις Αρχές, καθώς η συμπεριφορά τους θεωρήθηκε ότι δεν σέβεται τους τοπικούς κανόνες.

«Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να φιλήσεις τον σύντροφό σου. Δώσαμε ένα πεταχτό φιλάκι και φυσικά δεχτήκαμε παρατήρηση. Τώρα δεν φιλιόμαστε, σαν τα ξαδέρφια πηγαίνουμε βόλτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Η influencer συμπλήρωσε ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύουν περιορισμοί και για το αλκοόλ, καθώς δεν μπορεί να παραγγείλει μπύρα ή κρασί σε κανένα εστιατόριο.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στη χώρα χωρίς η Ιωάννα να γνωρίζει εξαρχής τον προορισμό, και μέσα από τα social media μοιράζεται στιγμές από την απόδρασή τους.

