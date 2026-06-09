Τις πρώτες της καλοκαιρινές διακοπές μετά τον ερχομό του γιου της απολαμβάνει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η δημοφιλής ηθοποιός, η οποία πριν από περίπου εννέα μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί –καρπό του έρωτά της με τον Κίμωνα Κουρή– επέλεξε την κοσμοπολίτικη Σύρο για την οικογενειακή τους απόδραση. Ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το νησί, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε μια εντυπωσιακή φωτογραφία της με μπικίνι από την παραλία.

«Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα», έγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Η σχέση της Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή ξεκίνησε το 2022, όταν συνεργάστηκαν στη σειρά «Παγιδευμένοι», και η επαγγελματική τους επαφή εξελίχθηκε σε μια προσωπική σχέση γεμάτη αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό.

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι προχώρησε σε ένα μυστικό γάμο στις 30 Μαΐου 2025, λίγους μήνες πριν αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί, επιλέγοντας να κρατήσουν την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με ελάχιστους κοντινούς τους ανθρώπους παρόντες, ενώ η είδηση έγινε γνωστή αργότερα μέσω ανάρτησης φίλης τους στα social media.

govastiletto.gr -Κίμων Κουρής – Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το τρυφερό χάδι στο πρόσωπο και το βλέμμα γεμάτο έρωτα