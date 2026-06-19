Παγκόσμιο κύμα οργής έχει ξεσπάσει μετά την καταδίκη της Ιρανής τραγουδίστριας Parastoo Ahmadi και οκτώ συνεργατών της σε 74 μαστιγώματα. Η εξαιρετικά σκληρή ποινή επιβλήθηκε από το ιρανικό καθεστώς, ως «τιμωρία» για μια συναυλία της ομάδας που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube.

Τι έχει συμβεί;

Η υπόθεση αφορά εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η 29χρονη καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή χωρίς να φορά χιτζάμπ και ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας»).

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί, το Ποινικό Δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε στους κατηγορούμενους όχι μόνο την ποινή των 74 μαστιγωμάτων, αλλά και διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν, καθώς και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Οι ιρανικές Αρχές τούς κατηγόρησαν για προσβολή της δημόσιας αιδούς και για παραγωγή και δημοσίευση «ανήθικου και χυδαίου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary. This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Parastoo Ahmadi και αρκετοί από τους μουσικούς που συμμετείχαν στη συναυλία συνελήφθησαν από τις Αρχές. Αν και αφέθηκαν ελεύθεροι, η δικαστική διαδικασία συνεχίστηκε και κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων ποινών.

Έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Η διευθύντρια υπεράσπισης δικαιωμάτων στο Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, Μπαχάρ Γκαντεχαρί, χαρακτήρισε την καταδίκη ακόμη μία απόδειξη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα παραμένει αμετάβλητη.

«Η τιμωρία της Παραστού Αχμαντί με 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στην εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει το καθεστώς και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

One day after the U.S. signed a deal with the Islamic Republic، the regime in Iran, handed Parastoo Ahmadi 74 lashes for singing on YouTube. They call America the Great Satan. And then they flew to the table and signed a deal with the «Devil«. But a woman’s voice scared them… pic.twitter.com/FMJdKD7EGZ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 18, 2026

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μοΐν Χαζαελί υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν στηρίζεται στο ιρανικό ποινικό δίκαιο, επισημαίνοντας πως ούτε το τραγούδι ούτε η παραγωγή μουσικής από γυναίκες αποτελούν ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η μαστίγωση θεωρείται από πολλές διεθνείς οργανώσεις μορφή βασανιστηρίου και απάνθρωπης μεταχείρισης, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του Ιράν στις διεθνείς υποχρεώσεις του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν όσο και στην ιρανική διασπορά, με πολλούς καλλιτέχνες να κάνουν λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού όσων αμφισβητούν τους αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς.

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