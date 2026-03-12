Σε τρικούβερτο ινδικό γλέντι μετέτρεψε τη βραδινή της έξοδο η Ηρώ Σαΐα, έχοντας στο πλευρό της τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η γνωστή ερμηνεύτρια άρχισε να τραγουδά σε ινδικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, προκαλώντας το αυθόρμητο γέλιο του κορυφαίου μαέστρου.

Η ίδια μοιράστηκε το αστείο βίντεο την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Facebook, γράφοντας με χιούμορ: «Ετοιμάζομαι για Ινδία».

Δείτε το βίντεο:

Ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Ηρώ Σαΐα στις 18 Απριλίου θα συμπληρώσουν έντεκα χρόνια γάμου.

