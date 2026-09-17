Το παρασκήνιο πίσω από τη μεγάλη επιτυχία «Μου λείπεις», που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκάλυψε ο βιολιστής Νίκος Χατζόπουλος. Αφορμή στάθηκε ένα παλαιότερο βίντεο όπου ο τραγουδιστής εξηγούσε στον Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) πόσο πρωτοποριακό ήταν για την εποχή να προσαρμοστεί το παραδοσιακό βιολί πάνω σε μια δυτική λούπα.

Ο γνωστός μουσικός ανταποκρίθηκε σε αυτή την ανάμνηση, εξιστορώντας πώς βίωσε ο ίδιος εκείνο το πρωτοποριακό εγχείρημα.

#mazonakis #mazonakislive #greekmusic #legend ♬ πρωτότυπος ήχος – nicos chatzopoulos @nicoschatzopoulos Όταν ο Νίκος ο Τερζής με κάλεσε στο Στούντιο, να ακούσω και αν θέλω να παίξω, στον νέο τότε στο χώρο, τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, η πρώτη μου εντύπωση ήταν του στυλ… “Θέλετε βιολί σ’ αυτό” ; Ήταν όντως πρόκληση για εκείνη την εποχή αυτό το πάντρεμα… Και είναι γνωστό ότι οι προκλήσεις στην καριέρα μου με ακολουθούν και τις ακολουθώ… οπότε… Μία που άκουσα το κομμάτι και μου άρεσε ο (πιτσιρικάς) που τραγουδούσε και μία που λέω στον τεχνικό Τάκη Αργυρίου…”πάτα να γράφει και άσε με να παίξω!!!”. Έτσι γεννήθηκε το “Μου λείπεις” πριν 30 χρόνια… στις 3:30 το πρωί… Καλό παράδεισο ρε Γιώργο…κρίμα… #Chatzopoulos

Όπως γράφει στο TikTok «όταν ο Νίκος ο Τερζής με κάλεσε στο Στούντιο, να ακούσω και αν θέλω να παίξω, στον νέο τότε στο χώρο, τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, η πρώτη μου εντύπωση ήταν του στυλ… “Θέλετε βιολί σ’ αυτό”;».

«Ήταν όντως πρόκληση για εκείνη την εποχή αυτό το πάντρεμα… Και είναι γνωστό ότι οι προκλήσεις στην καριέρα μου με ακολουθούν και τις ακολουθώ… οπότε… Μία που άκουσα το κομμάτι και μου άρεσε ο (πιτσιρικάς) που τραγουδούσε και μία που λέω στον τεχνικό Τάκη Αργυρίου…”πάτα να γράφει και άσε με να παίξω!!!”» συνεχίζει ο γνωστός βιολιστής.

«Έτσι γεννήθηκε το “Μου λείπεις” πριν 30 χρόνια… στις 3:30 το πρωί… Καλό παράδεισο ρε Γιώργο…κρίμα…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Χατζόπουλος.

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