Η Ήβη Αδάμου άνοιξε την καρδιά της, το Σάββατο 21 Μαρτίου, στον Νίκο Γρίτση και στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

Η Ήβη Αδάμου παραδέχτηκε ότι για να επιβιώσει κανείς στο χώρο της μουσικής χρειάζεται να έχει «αλητεία», με την ίδια μάλιστα να αποκαλύπτει ότι έχει περάσει από διάφορες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια, όμως χωρίς να το βάζει κάτω.

«Νιώθω μέσα μου πιο ώριμη και ότι μπορώ να τα διαχειριστώ όλα καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το λαϊκό είναι κάτι που θέλει και ωριμότητα, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Είναι αλήθεια ότι θέλει και λίγη αλητεία. Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις και παρ’ όλα αυτά, επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και θα το κάνω με το δικό μου τρόπο», εξομολογήθηκε η Ήβη Αδάμου.

Από το 2012 έχει σχέση με τον ράπερ του συγκροτήματος «Stavento», Μιχάλη Κουινέλη, με τον οποίο γνωρίστηκε όταν εκείνη ήταν διαγωνιζόμενη στο «The X-Factor» και συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2010, στο τραγούδι «Σαν Έρθει η Μέρα». Έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Ανατολή-Νεφέλη, που γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου 2018. Ζουν οικογενειακώς στην Μάκρη Έβρου, τόπο καταγωγής του Μιχάλη Κουινέλη.

