Η Josephine και ο Νίνο, δύο από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δείχνουν έτοιμοι να ζήσουν ξανά αυτό που άφησαν στη μέση. Το ζευγάρι, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, είναι ξανά μαζί εδώ και περίπου ένα μήνα και έχει μάλιστα ήδη κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, συγκατοικούν.

Όσοι τους γνωρίζουν, μιλούν για μια επιστροφή πιο ώριμη, πιο ήρεμη και με ξεκάθαρη διάθεση να προστατεύσουν τη σχέση τους από οτιδήποτε την πλήγωσε στο παρελθόν. Χωρίς φανφάρες, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς επιβεβαιώσεις. Μόνο με πράξεις.

Η επιστροφή τους δεν έγινε με αναρτήσεις ή κοινές εξόδους. Ξεκίνησε σχεδόν αθόρυβα, μέσα από τυχαίες συναντήσεις και συζητήσεις που τους έφεραν ξανά κοντά.

Η Josephine, πάντα πιο διακριτική, φέρεται να θέλει να αφήσει τα συναισθήματά της να εκφραστούν μέσα από τη δουλειά της, όχι μέσα από πρωτοσέλιδα. Η ίδια έχει περάσει δύσκολες περιόδους λόγω της έντονης δημοσιότητας της προσωπικής ζωής της και τώρα δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει η σχέση της να μείνει «εκεί που ανήκει», στο ιδιωτικό σύμπαν της.

Η συγκατοίκηση δεν είναι κάτι νέο για το ζευγάρι. Το είχαν επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν, όμως σε μια περίοδο όπου οι ρυθμοί, οι προτεραιότητες και οι πιέσεις δεν τους επέτρεψαν να το υποστηρίξουν.

Όμως, τώρα, όπως λένε άνθρωποι που τους ξέρουν καλά, οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Είναι και οι δύο πιο ώριμοι, πιο συνειδητοποιημένοι και με πιο καθαρό μυαλό. Έχουν εγκατασταθεί ήδη κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην ιστορία τους μια δεύτερη ή ίσως και τρίτη ευκαιρία.

Η απόφαση να κρατήσουν χαμηλούς τόνους δεν είναι τυχαία. Τα media είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στις εντάσεις του παρελθόντος και τώρα οι δυο τους δείχνουν αποφασισμένοι να αποφύγουν τα λάθη.

