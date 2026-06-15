Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα το Σαββατοκύριακο τράβηξε τα βλέμματα και όπως ήταν αναμενόμενο δεν έλειψαν τα σχόλια για την bridal εμφάνισή της αλλά και για το look της στο pre-wedding party. Μία ανάρτηση δημοσιογράφου στο Facebook ωστόσο ξεχωρίζει για το καυστικό σχόλιό της για την ενδυματολογική επιλογή της παρουσιάστριας στον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η γνωστή δημοσιογράφος Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την αισθητική της νύφης.

Η ανάρτηση-φωτιά για τη Δανάη Μπάρκα

«Κάποτε οι νύφες άφηναν πολλά στη φαντασία. Ο γαμπρός είχε προνομιακά δικαιώματα στα ενδότερα. Εδώ η φαντασία απολύθηκε λόγω περικοπών. Έτσι, τα μπούτια κάνουν επίσημη δημόσια εμφάνιση, το βρακί διεκδικεί ρόλο συμπρωταγωνιστή και το τούλι περιφέρεται απεγνωσμένα. Από μια γωνία βλέπεις τη μέλλουσα νύφη σε pre wedding party. Από την άλλη αναρωτιέσαι αν διέκοψες κατά λάθος φωτογράφιση εσωρούχων plus size. Το φόρεμα κουρτίνα δεν κρύβει απολύτως τίποτα από όσα Φύση και η ανατομία προσφέρουν απλόχερα. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η νυφίτσα κραυγάζει «κοιτάξτε με». Και το τραγικό είναι ότι το μόνο που καταφέρνει είναι να σε κάνει να αναρωτιέσαι πότε ακριβώς η αισθητική παραδόθηκε άνευ όρων στη Βarka!».

Το κείμενο-καταπέλτης κατάφερε να διχάσει το διαδίκτυο, ανάμεσα σε εκείνους που συμφωνούν με το καυστικό της σχόλιο και σε όσους κάνουν λόγο για απαράδεκτο body shaming απέναντι σε μια γυναίκα που μόλις παντρεύτηκε. Ωστόσο, σε μια εποχή που παλεύουμε να ξεριζώσουμε τα στερεότυπα, τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από τη συντριπτική πλειοψηφία ως απαράδεκτες και βαθιά προσβλητικές.

Ποια είναι η Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου

Είναι γνωστή δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΑ, με μακρά και επιτυχημένη πορεία στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης. Έχει εξειδικευτεί στο οικονομικό και ναυτιλιακό ρεπορτάζ, έχοντας εργαστεί επί σειρά ετών ως ναυτιλιακή συντάκτης σε ιστορικές εφημερίδες και περιοδικά, όπως το «Κέρδος», η «Εξπρές», ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» και η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία».

Παράλληλα με τη δημοσιογραφική της ιδιότητα, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο του πολιτισμού και της λογοτεχνίας. Είναι επιτυχημένη συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων, με γνωστά έργα της όπως «Το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη» και «Εφαπτόμενες Ζωές»

govastiletto.gr -Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Ο χορός του νεόνυμφου ζευγαριού στη δεξίωση του γάμου τους