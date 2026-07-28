Με μια ιδιαίτερα σέξι και αποκαλυπτική εμφάνιση μαγνήτισε τα βλέμματα η Kim Kardashian το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες. Η διάσημη τηλεπερσόνα έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του καταστήματος για το νέο της ενεργειακό ποτό με τίτλο Update, επιλέγοντας ένα διαφανές φόρεμα με τιράντες του σχεδιαστή Ludovic de Saint Sernin, φορεμένο πάνω από ένα κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ.

Η 45χρονη Kim συμπλήρωσε την αμφίεσή της με ένα μαύρο δερμάτινο παλτό και μαύρες γόβες.

Kim Kardashian e Ludovic de Saint Sernin chegando ao evento de abertura da loja pop-up da Update em Los Angeles, Califórnia. (25/07) pic.twitter.com/Mzuk1odjne — Access Kardashian (@accesskardash) July 26, 2026

Kim Kardashian durante o evento privado da UPDATE em Los Angeles — 25 de Julho pic.twitter.com/tpsKf2WFT1 — Portal Kardashian (@portalkardashbr) July 26, 2026

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