Η Καίτη Γαρμπή σχολίασε on camera τις υποψηφιότητες για τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει συνδέσει το όνομά της με τον διαγωνισμό, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα το 1993 με το κομμάτι «Ελλάδα Χώρα του Φωτός».

Αν και έχει ξεχωρίσει αρκετές συμμετοχές για τις ικανότητές τους, θεωρεί πως ο Akylas με το «Ferto» είναι η καλύτερη επιλογή, αφού ανταποκρίνεται με την παρουσία του σε αυτά που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί μία καλή θέση.

Η Καίτη Γαρμπή έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», και κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για τους διαγωνιζόμενους. «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη συμμετοχή της στο J2US ως μέλος της κριτικής επιτροπής τόνισε ότι δεν δίστασε να δεχτεί την πρόταση που της έγινε, δίνοντας αμέσως θετική απάντηση. «Είπα αμέσως το ”ναι” στον Νίκο Κοκλώνη. Το J2US το αγαπάμε όλοι. Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια», πρόσθεσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 4:55

govastiletto.gr -Πρεμιέρα για το J2US: Η φαντασμαγορική έναρξη και τα πρώτα λόγια του Νίκου Κοκλώνη