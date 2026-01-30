Ο οίκος Saint Laurent επέστρεψε δυναμικά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρουσιάζοντας τη ανδρική συλλογή του Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Υπό την καθοδήγηση του Anthony Vaccarello, ο οίκος Saint Laurent παρουσίασε μια συλλογή γεμάτη δραματικότητα και αυθεντικό χαρακτήρα. Τα εμβληματικά πανωφόρια συνδυάστηκαν με dandy στοιχεία, όπως κομψά φουλάρια και γούνινα κασκόλ, ενώ τα punk γυαλιά ηλίου και τα γεωμετρικά κουρέματα ολοκλήρωσαν την εικόνα ενός αυστηρού, αλλά απόλυτα σύγχρονου οπτικού σύμπαντος.

Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στο catwalk αλλά στο front row με τις διάσημες καλεσμένες του οίκου να κλέβουν τις εντυπώσεις, φορώντας εμβληματικά σύνολα του Vaccarello.

Η Kate Moss κατάφερε σίγουρα να ξεχωρίσει με το look της στο show του Saint Laurent.

Ένα lingerie top από δαντέλα με λεπτές τιράντες αποτέλεσε τη βάση για ένα look που ισορροπούσε ανάμεσα στον αισθησιασμό και το edgy στυλ. Η δερμάτινη φούστα και το oversized γούνινο πανωφόρι δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση υφών, προσδίδοντας στο σύνολο έναν αέρα υψηλής ραπτικής με έντονη θεατρικότητα.

Η Kate Moss ολοκλήρωσε το look της με χειρουργική ακρίβεια στα αξεσουάρ. Μια μπορντό τσάντα Saint Laurent αποτέλεσε την απαραίτητη χρωματική ένταση στο total black outfit, ενώ οι λουστρινέ μαύρες γόβες χάρισαν μια νότα παριζιάνικης φινέτσας. Η λάμψη ήρθε μέσα από χρυσούς κρίκους και minimal κοσμήματα, που προσέδωσαν στο σύνολο έναν αέρα ήσυχης πολυτέλειας

