Η Κατερίνα Διδασκάλου έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για το σεξισμό που έχει βιώσει στον εργασιακό χώρο.

Η Κατερίνα Διδασκάλου εξομολογήθηκε: «Δεν έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου, ομολογώ. Εντάξει, κακοποιήσεις, υφιστάμεθα όλοι κατά καιρούς. Μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι κάτι ταπεινωτικό, που θα σου πει ο σύντροφός σου, νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ.

Πάνω στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα κάπως έχουν συνέλθει. Περνώντας ο καιρός, δουλεύω όλο και με καλύτερους σκηνοθέτες, παραγωγούς. Μεγάλη υπόθεση! Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό. Φυσικά και έχω ακούσει να λένε, είναι πολύ όμορφη αυτή, είναι και καλή ηθοποιός; Ευτυχώς δεν το λένε πια».

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε:

govastiletto.gr – Κατερίνα Διδασκάλου: Η απάντησή της σε ερώτηση για τα μυστικά ομορφιάς της – «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί…»