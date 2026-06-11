Την απάντησή της στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα για την καθημερινότητά της έδωσε η Κατερίνα Γερονικολού μέσα από τα social media.

Η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του συντρόφου της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι στο σπίτι τους επιλέγουν συχνά το έτοιμο φαγητό αντί της κουζίνας. Η παραδοχή αυτή στάθηκε αφορμή για ποικίλα σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι εστίασαν στο γεγονός ότι η ηθοποιός δεν μαγειρεύει, αμφισβητώντας ανοιχτά τον ρόλο της ως «νοικοκυρά».

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