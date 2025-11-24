Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε δημόσια απάντηση στα σχόλια που ακούστηκαν στην εκπομπή «Εδώ TV» του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Ναταλί Κάκκαβα, βάζοντας έτσι τέλος στη συζήτηση που είχε ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες.

Η αναφορά του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Ναταλί Κάκκαβα στην πρεμιέρα της Κατερίνας Καινούργιου είχε ως αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να τους κάνει block. Η διαμάχη πήρε νέα τροπή χθες, όταν τηλεθεατής σχολίασε στο X την εκπομπή του Σαββάτου (22 Νοεμβρίου), κάνοντας λόγο για την «πιο τοξική εκπομπή» που έχει δει, κατηγορώντας το ζευγάρι για υποκρισία και απογοήτευση.

Η Κατερίνα Καινούργιου, βλέποντας το σχόλιο, αποφάσισε να πάρει θέση και απάντησε ανοιχτά. Όπως είπε, θα ακολουθήσει τη νομική οδό για όσα έχουν ειπωθεί για την ίδια στη συγκεκριμένη εκπομπή.

«Υπάρχει και η νομική οδός… την οποία θα ακολουθήσω… Κατά τ’ άλλα δεν θα ασχοληθώ και δεν θα επιτρέψω την προσωπική εμμονή του οποιουδήποτε να με στενοχωρήσει ή να με θέσει σε κίνδυνο στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου…», σημείωσε η παρουσιάστρια στην απάντησή της.