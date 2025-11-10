Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μία μέρα μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που διανύει μέσα από την εκπομπή της, Super Κατερίνα στον Alpha.

Όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

«Κάτι διακριτικό. Καλέ, δεν κατάλαβε κανείς το φύλο…. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται το φύλο. Χαίρομαι που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία γιατί ήταν κάτι που σκεφτόμουν καιρό. Είναι κάτι που ο είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Ειδικά όταν ήρθε το καλοκαίρι άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά, από τα πρηξίματα, από τα νύχια αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ και η αλήθεια είναι…. να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και στη συνέχεια με το περιβάλλον μας, όταν περάσουν οι πρώτοι μήνες γιατί είναι η διαδικασία εξετάσεων. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια ενώ το πλατό γέμισε με ροζ μπαλόνια και σχεδόν όλοι οι συνεργάτες της φορούσαν από κάτι ροζ στα ρούχα τους.

«Ευχαριστώ για τη διακριτικότητά σας γιατί λάμβανα μηνύματα που με διακριτικό τρόπο μου έλεγαν “πιστεύουμε ότι είσαι έγκυος και σου ευχόμαστε με το καλό”. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ευχαριστώ γιατί το ήθελα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμιά φορά αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως θα έρθουν. Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με την βοήθεια γιατρών με τις ορμόνες που πρέπει να πάρεις. Ίσως το άγχος της δουλειάς, πολλά πράγματα που με είχαν αγχώσει, δεν με άφησαν και όταν είπα το καλοκαίρι ότι σταματάω ένα διάστημα , ήρθε τόσο απλά, τόσο ομαλά και από μόνο του και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά από την μια στιγμή στην άλλη. Έλεγα “κοντεύω τα 40 δεν θα έρθει ένα παιδάκι;”. Ο Θεός ξέρει»

«Οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο 4μηνο είναι πολύ κρίσιμο, για αυτό δεν το μοιράζεσαι. Καλό είναι να περάσει αυτό και μετά να το μοιραστείς δημόσια»

«Μπέμπα περιμένω. Εντωμεταξύ έχω την κολλητή μου που έχει κάνει το παιδάκι της και τι έχει πάθει; Της έλεγαν το παιδί είναι κορίτσι μετά κάνει μια εξέταση που εκεί σου λένε 100% το φύλο. Της λένε είναι αγόρι. Μέχρι να κάνω την εξέταση αυτή το σκεφτόμουν».

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: «Το όνειρο για οικογένεια ήρθε την κατάλληλη στιγμή»