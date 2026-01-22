Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 επιστρέφει επίσημα η Κατερίνα Καραβάτου, κάνοντας πρεμιέρα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με το νέο μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο παρέα». Ο σταθμός αποφάσισε να επενδύσει σε έναν τίτλο που ακολουθεί τη δοκιμασμένη δομή της καλοκαιρινής εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα.

Μέσα από τον αέρα του ΑΝΤ1 αργά το βράδυ της Τετάρτης, λοιπόν, έγινε γνωστό πως το νέο μαγκαζίνο με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου έρχεται πολύ άμεσα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και δη στην πρωινή ζώνη, μιας και η ώρα έναρξης του θα είναι 08:50 από το Σάββατο 31/1.

«Αχ, τι να σου πω. 31 και πρώτη δεν μπορώ καθόλου. Ούτε 7 και 8, είμαι κλεισμένη. Μπα, ούτε το επόμενο. Βασικά δεν μπορώ κανένα Σαββατοκύριακο γιατί από τις 31 Ιανουαρίου όλα τα Σαββατοκύριακα θα τα περνάω με την καλύτερη παρέα» ακούγεται χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου, δίχως να παρουσιάζεται η ίδια, στο τρέιλερ της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής.

