Η Κατερίνα Λιόλιου πραγματοποίησε μια εμφάνιση – έκπληξη στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου «Theama», όπου εμφανίζονται φέτος ο Χρήστος Μενιδιάτης και η Μελίνα Ασλανίδου, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο για να διασκεδάσει, αλλά κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβηκε στην πίστα δίπλα στους δύο καλλιτέχνες. Ο Χρήστος Μενιδιάτης και η Μελίνα Ασλανίδου της έδωσαν το μικρόφωνο και εκείνη ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Λογαριασμός», ξεσηκώνοντας τους θαμώνες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή, δεν έλειψαν και οι ατάκες που σχολιάστηκαν, όπως η αναφορά της: «Εμείς έχουμε ένα σπίτι από κοινού», δίνοντας ένα ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τόνο στη μουσική τους συνάντηση.

Κατά τα άλλα, ο Χρήστος Μενιδιάτης με την αυθεντική λαϊκή του ενέργεια, η Μελίνα Ασλανίδου με τη χαρακτηριστική και αγαπημένη φωνή της, καθώς και ο Παναγιώτης Μαύρος με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς καλλιτεχνών, απέδειξαν επί σκηνής πως αυτή η συνύπαρξη διαθέτει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στη νυχτερινή Αθήνα.

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς θα κάνουν τη δική τους πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο «Έναστρον».

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