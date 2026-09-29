Μια ξεχωριστή, φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με την Κατερίνα Λιόλιου να καθηλώνει το κοινό ερμηνεύοντας αγαπημένες επιτυχίες.

Από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία της στο εμβληματικό τραγούδι «Δι’ ευχών» της Χαρούλας Αλεξίου. Η τραγουδίστρια έδωσε τη δική της αισθητική στο διαχρονικό κομμάτι, χαρίζοντας στους θεατές μια διαφορετική μουσική προσέγγιση από αυτές που μας έχει συνηθίσει στις ζωντανές της εμφανίσεις.

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Η συναυλία ξεκίνησε στις 20:00 και διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στο πλαίσιο της μεγάλης ετήσιας φιλανθρωπικής μουσικής εκδήλωσής της. Στο πλευρό της Κατερίνας Λιόλιου εμφανίστηκε ο Γιάννης Φακίνος, ενώ τη δική της ιδιαίτερη νότα στη βραδιά έδωσε η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής Εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

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