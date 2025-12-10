Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε σε αγροτικό μπλόκο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών. Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι της «Νοικιάστηκε» εν μέσω των διαδηλωτών, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

Η Κατερίνα Λιόλιου είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη. Από μικρή ασχολήθηκε με τη μουσική, μαθαίνοντας κιθάρα και πιάνο, ενώ πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό τραγουδούσε με το ερασιτεχνικό συγκρότημα Chic ’n’ Blues σε μουσικές σκηνές της πόλης.

Η μεγάλη της προβολή ήρθε το 2014 μέσα από το The Voice of Greece, όπου με την ερμηνεία της στο “Dream On” κατάφερε να γυρίσουν και οι τέσσερις κριτές και τελικά εντάχθηκε στην ομάδα της Δέσποινας Βανδή, φτάνοντας μέχρι την τελική δωδεκάδα.

Μετά το παιχνίδι πέρασε ένα διάστημα, δουλεύοντας ως φωνητικά για άλλους καλλιτέχνες, μέχρι να αρχίσει να κυκλοφορεί τα δικά της τραγούδια. Η επιτυχία ήρθε σταδιακά, με κομμάτια όπως το «Ήταν Λίγο», «Μεγάλα Λόγια», «Μη Ρωτάς Τους Άλλους» και «Story».

