Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζονται να μοιραστούν την ίδια σκηνή!

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από μια ιδιαίτερη κοινή ανάρτηση στα social media. Οι δύο καλλιτέχνες ανέβασαν ένα αινιγματικό teaser, στο οποίο δαγκώνουν ένα μήλο χωρίς να φανερώνουν τα πρόσωπά τους, εξάπτοντας την περιέργεια των θαυμαστών τους για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς θα εμφανίζονται στο «Έναστρον». Οι δύο καλλιτέχνες, που ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, ετοιμάζονται να συναντηθούν για πρώτη φορά επί σκηνής.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των εμφανίσεών τους, με περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ENASTRON ATHENS (@enastron_athens)

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