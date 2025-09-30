Την Κατερίνα Στικούδη συνάντησε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου η κάμερα της εκπομπής του ALPHA, Happy Day σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΤ.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κατερίνα Στικούδη