Την Κατερίνα Στικούδη συνάντησε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου η κάμερα της εκπομπής του ALPHA, Happy Day σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΤ.
