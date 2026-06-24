Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε, σε βραδινή της έξοδο, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Χαρούλας Αλεξίου.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε, την Τρίτη 23 Ιουνίου, στην Κύπρο, και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media εμφανίστηκε να λέει το «Η αγάπη είναι ζάλη», που κυκλοφόρησε το 1986.

Η Κατερίνα Στικούδη διασκέδασε σε μαγαζί με ζωντανή μουσική και κατά τη διάρκεια της βραδιάς πήρε το μικρόφωνο, τραγουδώντας το κομμάτι που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο επίσημος λογαριασμός του μαγαζιού, αναγράφεται: «Έκπληξη από την αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη».

Δείτε το βίντεο:

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