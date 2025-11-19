Η Kendall Jenner φαίνεται πως έχει εμμονή με την παραλία όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της. Μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση ενός άλμπουμ με αποκαλυπτικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της, το διάσημο μοντέλο επανήλθε με νέες, τολμηρές φωτογραφίες.

Με λεζάντα «εκεί που είμαι προορισμένη να βρίσκομαι», η 30χρονη σταρ δημοσίευσε ακόμα περισσότερα γυμνά καρέ με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο της παραλίας. Το νέο, σούπερ αποκαλυπτικό άλμπουμ συγκέντρωσε αμέσως την προσοχή, ξεπερνώντας τα 2,5 εκατομμύρια likes, ενώ η αδερφή της, Kylie Jenner, σχολίασε «Kendal!!!».

