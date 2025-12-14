Έναν μήνα συμπληρώνει στην ελληνική πρωτεύουσα η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με τη δυναμική της παρουσία. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης άνοιξε την πρεσβευτική κατοικία για το περιοδικό Grace και, φωτογραφιζόμενη για το εξώφυλλο, εξομολογήθηκε στην Ειρήνη Ζουρνατζή τον ενθουσιασμό της για τη χώρα μας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το να βρίσκεται στην κοιτίδα του πολιτισμού αποτελεί για την ίδια την εκπλήρωση ενός ονείρου που ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει.

Έχετε μιλήσει με θερμά λόγια για τους Ελληνοαμερικανούς αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην αμερικανική κουλτούρα και τονίζοντας τις παραδόσεις τους όσον αφορά την οικογένεια, την πίστη και την κοινωνική ευθύνη. Έχετε επίσης αναδείξει το δυνατό δεσμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας αποκαλώντας τη χώρα μας «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο». Τι υπόσχεση θα μπορούσατε να δώσετε στους εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς που περιμένουν με αγωνία να δουν τη χώρα τους να ευημερεί σε διάφορους τομείς;

Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής μου. Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα. Κι αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, έχω την ευκαιρία να τιμήσω τη χώρα στην οποία γεννήθηκα από ένα μέρος που σημαίνει τόσο πολλά για εμένα.

Ένα μέρος που αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια καλύπτοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News, σπουδάζοντας ιστορία στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Davis με τον καθηγητή Στυλιανό Σπυριδάκη, μαθαίνοντας για την κληρονομιά, τις ρίζες, την αγάπη, την ποίηση, τη φιλοσοφία και την τέχνη της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός.

Είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Αλήθεια! Οι Έλληνες με έχουν υποδεχθεί πολύ θερμά, με έχουν αγκαλιάσει και έχουν δείξει αγάπη σε μένα και στην οικογένειά μου. Γι’ αυτό, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τιμώ κάθε μέρα τη χώρα μου, την Ελλάδα και, φυσικά, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που με έφερε σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο. Θα ανταποδίδω, θα φροντίζω τους ανθρώπους της χώρας και θα τιμώ την υποδοχή μου με την αφοσίωση και το σεβασμό μου.

Βρίσκεστε στην Ελλάδα μόλις ένα μήνα. Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες και τη χώρα μας ξεχωριστούς για εσάς μέχρι στιγμής;

Η αγάπη για την οικογένεια, τα παιδιά και τη θρησκεία. Μου αρέσει πολύ το πόσο ζεστοί, στοργικοί, αυθεντικοί και γεμάτοι ζωή είναι οι Έλληνες. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες κουλτούρες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και σε προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους… θεωρώ αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ ξεχωριστά και μοναδικά, για τα οποία οι Έλληνες και οι Ελληνοαμερικανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι.

