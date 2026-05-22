Απόλυτη αποθέωση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό από την Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρέθηκε στο πάρτι των γενεθλίων του. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης, που διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια του τραγουδιστή, μίλησε με τα καλύτερα λόγια στις κάμερες που ήταν εκεί. Χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα σταρ, δεν δίστασε να τον συγκρίνει με μυθικά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, αποκαλώντας τον «Φρανκ Σινάντρα και Έλβις Πρίσλεϊ της Ελλάδας».

«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε.

Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

