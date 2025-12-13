Το Grace κλείνει δύο χρόνια δημιουργικής διαδρομής και το γιορτάζει με ένα νέο, εορταστικό τεύχος που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή, 14/12, μαζί με «Το Βήμα». Ένα αφιέρωμα γεμάτο έμπνευση, αφιερωμένο στις μοναδικές γυναίκες που μας παρακινούν με το έργο και τη στάση ζωής τους.

Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, σε μια αποκλειστική φωτογράφιση για το Grace που αποτυπώνει τη δύναμη και την κομψότητα της γυναίκας στον δημόσιο βίο.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια έκδοσης, Έλενα Μακρή Λυμπέρη, η πρόταση έγινε με απόλυτο σεβασμό και η Κίμπερλι τη δέχθηκε με χαρά, γνωρίζοντας ήδη το περιοδικό και τη φιλοσοφία του.

Στην εμφάνισή της – που παραπέμπει λίγο σε νυφική, η πρέσβης ξεχώρισε για το θάρρος και την αυτοπεποίθησή της, με ένα glam και συνάμα κομψό look που ταιριάζει απόλυτα στην προσωπικότητά της. Το εξώφυλλο του GRACE αυτή τη φορά δεν είναι απλά μια φωτογράφιση είναι μια γιορτή στυλ, θηλυκότητας και δυναμισμού, όπως ακριβώς αρμόζει στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grace (@gracemaggr)

govastiletto.gr -Νίκος Μουρατίδης: «Καταπέλτης» για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Είναι μεγάλο νούμερο, μια λαϊκιά κιτς γυναίκα»