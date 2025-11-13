Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12/11 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Εκεί την συνάντησε η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδόγια από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η Αμερικανίδα πρέσβης απάντησε, χαλαρή και ευδιάθετη, σε όλες τις ερωτήσεις της.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα μιλήσει αποκλειστικά στη Μαρία Σαράφογλου και θα ανοίξει για πρώτη φορά τα χαρτιά της στην ελληνική τηλεόραση.

Αρχικά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε: «Απόλαυσα πολύ τον αγώνα, υπέροχος αγώνας, πολύ συναρπαστικός. Έχω ραντεβού με τον Αρχιεπίσκοπο και ανυπομονώ, είναι πολύ σημαντικό για εμένα πνευματικά και ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά. Απολαμβάνω την παραμονή μου στην Ελλάδα. Είναι μια φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους και τέλεια ενέργεια για τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να υπηρετήσω εδώ, κάνοντας υπέροχα πράγματα και για τις δύο χώρες».

Σε ερώτηση για το αν ανυπομονεί για τη συνέντευξη με τη Μαρία Σαράφογλου στον ΑΝΤ1, η ίδια απάντησε: «Ευχαριστώ, ναι στις 11 το βράδυ στον ΑΝΤ1 και περιμένω και εγώ να τη δω επίσης. Ήταν μια υπέροχη συνέντευξη με φόντο την Ακρόπολη. Η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, και εμείς οι Αμερικάνοι γιορτάζουμε ως χώρα τα 250 χρόνια μας».

Όσο για την κομψή και στυλάτη εμφάνισή της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε: «Θέλω απλά να εκπροσωπώ καλά της ΗΠΑ και την χώρα στην οποία υπηρετώ. Ο Fancy ο στυλίστας μου είναι ο καλύτερος».

