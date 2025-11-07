Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δείπνησε, το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στο εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατά την αναχώρησή της, δεν αρνήθηκε να μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στο πλευρό της βρισκόταν ο μονάκριβος γιος της, Ronan Anthony Villency.

«Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα», είπε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από άνδρα της ασφάλειάς της.

Σε ερώτηση της ρεπόρτερ για το αν απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα όλες αυτές τις ημέρες που βρίσκεται στη χώρα μας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε: «Απολαμβάνω τον ελληνικό φαγητό. Ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης».

Ο Ronan Anthony Villency είναι ο μοναχογιός της Πρέσβη των ΉΠΑ στην Ελλάδα και του επιχειρηματία Eric Villency. Γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2006 στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2006, αλλά χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, το 2009, όταν ο Ronan ήταν ακόμη μικρός. Παρόλα αυτά, διατηρούν μια αρμονική σχέση και τον μεγαλώνουν από κοινού, φροντίζοντας να έχει μια ισορροπημένη και σταθερή παιδική ηλικία.

Ο Ronan έχει μεγαλώσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τους γονείς του να προσπαθούν να προστατεύουν την ιδιωτική του ζωή. Ο 19χρονος πλέον θα δει την καθημερινότητά του να αλλάζει, μιας και πλέον θα μένει στην Αθήνα!

