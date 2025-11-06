Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kim Kardashian, η οποία εδώ και χρόνια πρωταγωνιστεί στον χώρο της μόδας και της pop κουλτούρας, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή και τολμηρή φωτογράφιση: εμφανίστηκε εντελώς γυμνή, καλυμμένη μόνο με body painting.

Το body painting, ή αλλιώς ζωγραφική σώματος, αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή σύγχρονης τέχνης, όπου το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται σε καμβά.

Με ειδικά χρώματα, οι καλλιτέχνες δημιουργούν προσωρινά έργα που μπορούν να μιμηθούν ρούχα, αφηρημένα σχέδια ή ακόμα και τοπία, ενώ τεχνικές όπως το trompe l’œil δίνουν την ψευδαίσθηση ότι το σώμα φορά πραγματικά ενδύματα.

Η φωτογράφιση της Kim Kardashian πραγματοποιήθηκε για το περιοδικό Re Edition, τεύχος Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025, υπό τον φακό του Thibaut Grevet και με τη δημιουργική επιμέλεια της καλλιτέχνιδας Athena Paginton.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: το σώμα της Kim φαίνεται να φορά τζιν παντελόνι, λευκό πουκάμισο με γραβάτα και σακάκι — όλα ζωγραφισμένα επάνω της με τέτοια ακρίβεια, που δημιουργείται η ψευδαίσθηση πλήρους ενδυμασίας.

Μέσα από αυτή τη φωτογράφιση, η Kim Kardashian συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με τη μόδα, τη δημόσια εικόνα της και τις εκφραστικές δυνατότητες του σώματος ως μέσο τέχνης, αφήνοντας το κοινό να θαυμάσει την τέχνη σε συνδυασμό με τη θαρραλέα προσωπικότητά της.

