Λίγες μόλις ώρες μετά τα δημοσιεύματα περί κρίσης στη σχέση της με τον Lewis Hamilton να περνά κρίση, η Kim Kardashian φαίνεται πως έδωσε τη δική της απάντηση.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές σε ένα εντυπωσιακό σπίτι δίπλα σε λίμνη, όπου πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τα τέσσερα παιδιά της αλλά και φίλους.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της, ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Lewis Hamilton, δείχνοντας πως ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ήταν δίπλα της.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έρχεται να διαψεύσει με έμμεσο τρόπο τις πρόσφατες φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και ήθελαν το ζευγάρι να έχει χωρίσει.

Αντίθετα, η νέα ανάρτηση της Kim δείχνει πως οι δυο τους συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κοινή τους εμφάνιση στο Instagram φαίνεται πως ήταν αρκετή για να βάλει τέλος στα σενάρια περί χωρισμού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

govastiletto.gr -Lewis Hamilton: Το φιλί στην Kim Kardashian στο Μονακό