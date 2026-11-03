Η Κλέλια Ανδριολάτου «αναστάτωσε» την Καραϊβική – Οι πόζες με brazilian μαγιό στον Άγιο Δομίνικο

Η Κλέλια Ανδριολάτου, που λατρέψαμε μέσα από τις οθόνες μας, διανύει μια από τις πιο ανανεωτικές και απελευθερωτικές φάσεις της ζωής της, αφήνοντας πίσω τις υποχρεώσεις της και απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή στο έπακρο.

Μετά το φινάλε των γυρισμάτων της σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αλλά και τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, η Κλέλια Ανδριολάτου αποφάσισε να ετοιμάσει βαλίτσες για ένα εξωτικό προορισμό. Αφήνοντας πίσω της τις φήμες χωρισμού από τον αγαπημένο της, η ίδια επέλεξε να κάνει ένα ολικό «reset» μακριά από την καθημερινότητα, γεμίζοντας τις μπαταρίες της κάτω από τον τροπικό ήλιο της Καραϊβικής.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν σταμάτησε να μοιράζεται με τους ακολούθους της στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα. Φορώντας ένα καυτό brazilian μαγιό σε τροπικά μοτίβα, απόλυτα ταιριαστό με τις εικόνες της περιοχής, πόζαρε ανάμεσα στους φοίνικες, αναδεικνύοντας τις αναλογίες της και την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral, με την ίδια να κερδίζει τις εντυπώσεις με το κορμί της. Το αποκορύφωμα, όμως, ήταν οι αυθόρμητες πόζες και τα εντυπωσιακά ακροβατικά στη λευκή άμμο. Η ίδια, γεμάτη ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση, δεν δίστασε να κάνει μέχρι και κατακόρυφο δίπλα στο κύμα, αποδεικνύοντας ότι η γυμναστική και η ευεξία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του lifestyle της.

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