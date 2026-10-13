Η Κλέλια Ανδριολάτου, η πρωταγωνίστρια του «Maestro», έκλεισε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα 30 της χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της έχοντας στο πλευρό της στενούς φίλους και συνεργάτες.

Η ηθοποιός διοργάνωσε ένα πάρτι σε μπαλκόνι με θέα την Ακρόπολη, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής.

Από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η τηλεοπτική της «οικογένεια» από το Maestro. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Γιώργος Μπένος και η Μαρία Καβογιάννη βρέθηκαν στο πλευρό της, αποδεικνύοντας ότι οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς έχουν εξελιχθεί σε ουσιαστικές φιλίες και μακριά από τις κάμερες.

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govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Πηλίου λίγο πριν από τα 30ά της γενέθλια