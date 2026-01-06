Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε πρόσφατα στη Ρώμη και μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από το ταξίδι της στην Ιταλία.

Η ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, ανέβασε φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κλέλια ποζάρει μπροστά στο Κολοσσαίο, αλλά και σε άλλα εντυπωσιακά μέρη της Ρώμης, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια γεύση από την εμπειρία της.

Το ταξίδι φαίνεται να συνδυάζει χαλάρωση και πολιτισμό, ενώ η ηθοποιός δεν σταματά να μοιράζεται με τους fans της όμορφες εικόνες, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το κοινό της, μέσω προσωπικών στιγμών και μοναδικών προορισμών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου – Βάσια Κωσταρά: Ξέφρενος χορός σε party μόδας – Βίντεο