Στην κοινή στάση που έχει διαμορφώσει με την πρώην σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη, αναφορικά με την ανατροφή της κόρης τους, αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Ήρθε κι έδεσε, στο περιθώριο των γυρισμάτων της δικής του εκπομπής Παίζουμε κυπριακά στο ΡΙΚ.

Εκεί εξήγησε γιατί επιλέγουν να κρατούν την 12χρονη κόρη τους, Εύα, μακριά από τον χώρο της διαφήμισης, παρά τις προτάσεις που έχουν δεχτεί.

Όπως ανέφερε και οι δύο γονείς έχουν συμφωνήσει πως τέτοιου είδους αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από το ίδιο το παιδί, όταν θα βρίσκεται σε ηλικία που θα μπορεί να κατανοεί και να κρίνει τις επιλογές του.

Τόνισε ότι, αυτή τη στιγμή η κόρη τους είναι ακόμη μικρή για να διαχειριστεί μια τέτοια έκθεση, ενώ υπογράμμισε πως η δημόσια προβολή ενός παιδιού μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Παράλληλα, σημείωσε πως το παιδί έχει ήδη μια μορφή έκθεσης λόγω των γονιών του, γεγονός που τους κάνει ακόμη πιο προσεκτικούς στις αποφάσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς Η Πολυκατοικία, έγινε ζευγάρι το 2009 και παντρεύτηκε το 2013. Την ίδια χρονιά απέκτησαν την κόρη τους, ενώ το 2017 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Σήμερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης διατηρεί σχέση με την Κατερίνα Γερονικολού.

