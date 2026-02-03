Με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Η Παναγία των Παρισίων» και στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τη σύγχρονη κοινωνία και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στα social media.

Η ηθοποιός τόνισε ότι ενώ η κοινωνία φαινομενικά προωθεί την πολιτική ορθότητα, πίσω από την ανωνυμία των πλατφορμών συχνά κυριαρχεί η σκληρή κριτική και τα αισχρά σχόλια.

«Η κοινωνία μας δεν έχει κάνει καμία πρόοδο στον τομέα των σχολίων, ειδικά προς τις γυναίκες. Πίσω από οθόνες, πολλοί σχολιάζουν με τον πιο σκληρό τρόπο, ενώ στην καθημερινότητά τους μπορεί να δείχνουν ότι σέβονται τους κανόνες. Τα βλέπω συχνά αυτά τα σχόλια», ανέφερε η Βασιλική Ανδρίτσου, αναδεικνύοντας την υποκρισία που υπάρχει στον ψηφιακό χώρο.

Η ίδια επισημαίνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι μεμονωμένες και αποτελούν ένδειξη ότι η κοινωνία χρειάζεται ακόμη μεγάλη εξέλιξη σε θέματα σεβασμού και ισότητας.

