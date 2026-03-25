Την Κόνι Μεταξά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο Αλέξανδρος Ρούτας στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Η τραγουδίστρια και influencer απάντησε στις ερωτήσεις που δέχθηκε και τόνισε πως δεν είναι ανοιχτή στο να προχωρήσει στην προσωπική ζωή της μετά το διαζύγιο της από τον Μάριο Καπότση αλλά ούτε σκέφτεται να παντρευτεί ξανά.

«Δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα, περνάω ωραία μόνη μου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Είχα να το κάνω πολύ καιρό. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να παντρευτώ ξανά. Εντάξει, το έκανα, ξέρω εγώ; Το ίδιο πράγμα θα κάνω συνέχεια; Λογικά θα του πω όχι (αν κάποιος μου κάνει πρόταση γάμου). Πρέπει να τον παντρευτώ; Καλά, άμα θέλει, μπορούμε να, άμα είναι ο κατάλληλος να είμαστε μαζί για πάντα, αλλά… δεν θέλω γάμους και ιστορίες και ταμπέλες και σχέσεις και τέτοια» απάντησε η Κόνι Μεταξά.

Η Κόνι Μεταξά έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική της ζωή. Το καλοκαίρι του 2022 παντρεύτηκε τον Μάριο Καπότση στα Χανιά, σε έναν γάμο που συζητήθηκε έντονα, ωστόσο η σχέση τους δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν, καθώς λίγο καιρό αργότερα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Παρά τον χωρισμό τους, η ίδια διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να εστιάζει κυρίως στην καριέρα και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

