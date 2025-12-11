Το βράδυ της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, αποσαφηνίζοντας φήμες που την ήθελαν να επιστρέφει σύντομα στην μικρή οθόνη.

Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της για να αφιερωθεί στην οικογένειά της, αποκάλυψε πως βρίσκεται πολύ κοντά στην τηλεοπτική της επιστροφή.

Αν και δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει τον προσεχή Σεπτέμβριο: «Δεν μπορώ να απαντήσω αν θα είμαι στο νέο κύκλο του My Style Rocks. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «ΟΚ!», η παρουσιάστρια έχει δεχτεί μια «δελεαστική πρόταση» για επιστροφή με διαφορετικό ρόλο σε φιλόδοξη παραγωγή που σχεδιάζεται να βγει στον αέρα στις αρχές της νέας χρονιάς.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στις «κόντρες» που συνοδεύουν τον χώρο των media: «Σ’ όλους τους χώρους υπάρχουν μαχαιρώματα. Τα περισσότερα ήταν μπροστά μου, προσωπικά. Η τηλεόραση είναι ανταγωνιστική γιατί πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στα φώτα και δεν υπάρχει χώρος για όλους».

