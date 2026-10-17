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Lifestyle

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε μια νέα βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Βρέθηκαν στη λαμπερή avant-première του cabaret dinner show «Bijoux»
Βασίλης Κοντζεδάκης
17.10.2026 | 09:30 UPD:17.10.2026, 08:58
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε μια νέα βραδινή έξοδο με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

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Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πραγματοποίησε μια στιλάτη βραδινή εμφάνιση, συνδυάζοντας ένα λαμπερό μίνι φόρεμα με το πιο διαχρονικό πανωφόρι της γυναικείας γκαρνταρόμπας, το δερμάτινο τζάκετ.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες της μόδας το συνδυάζουν όλο και συχνότερα με πιο θηλυκά κομμάτια, όπως σατέν φορέματα, μίνι φούστες και ψηλοτάκουνα παπούτσια, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είδαμε και στην πρόσφατη εμφάνιση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, στη λαμπερή avant-première του cabaret dinner show «Bijoux», στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club, όπου φωτογραφήθηκαν μαζί.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε, για τη βραδινή της έξοδο, ένα μίνι φόρεμα σε σκούρα καφέ απόχρωση, με λεπτές τιράντες και διακριτική λάμψη. Η εφαρμοστή γραμμή του αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το ασύμμετρο τελείωμα πρόσθετε μια ιδιαίτερη πινελιά.

Αντί να ολοκληρώσει το σύνολό της με ένα κλασικό σακάκι, προτίμησε ένα μαύρο δερμάτινο biker jacket, το οποίο φόρεσε ριγμένο στους ώμους της.

Αυτή η επιλογή δημιούργησε μια κομψή αντίθεση ανάμεσα στη λαμπερή υφή του φορέματος και τον πιο rock χαρακτήρα του δερμάτινου πανωφοριού. Μια μπορντό τσάντα και ασημένια κοσμήματα ολοκλήρωσαν το look της.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί

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