Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πραγματοποίησε πρόσφατα μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση στη Μύκονο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις της.

Η γνωστή παρουσιάστρια διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τους δύο γιους της, τον Βασίλη και τον Βλάσση. Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα ως μητέρα, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, πραγματοποιώντας μικρές αποδράσεις με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε για λίγες ημέρες στο νησί των Ανέμων, όπου απόλαυσε τη θάλασσα, τις βόλτες στα γραφικά σοκάκια και τις εξόδους της σε γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου.

Το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από τις καλοκαιρινές της στιγμές.

Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε να απολαμβάνει τις βουτιές της σε κοσμικές παραλίες, αλλά και τις βραδινές εξορμήσεις της στο νησί, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Από το φωτογραφικό υλικό που ανέβασε δεν προκύπτει αν στην απόδρασή της την συνόδευαν και οι δύο γιοι της, αφού οι φωτογραφίες εστιάζουν στις στιγμές που επέλεξε να μοιραστεί η ίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantina Spyropoulou 🧿 (@konstantinaspyropoulou)

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