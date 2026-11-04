Με μια ιδιαίτερα τολμηρή φωτογράφιση επέλεξε η Lourdes Leon να παρουσιάσει το νέο της μουσικό εγχείρημα.

Η κόρη της Madonna, που πρόσφατα γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Tramp Stamp», αποκαλύπτοντας παράλληλα το εντυπωσιακό εξώφυλλό του.

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης, επέλεξε ένα μαύρο, διάφανο κορμάκι με δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ, δημιουργώντας ένα look με έντονο αισθησιασμό. Το συνδύασε με πανύψηλες πλατφόρμες, ενώ πόζαρε στον φακό σε μια ιδιαίτερη στάση, αναδεικνύοντας τη θεατρικότητα της εικόνας.

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Η οικογένεια της Madonna

Η Lourdes Leon είναι κόρη της Madonna και του προσωπικού γυμναστή Carlos Leon, με τον οποίο η τραγουδίστρια διατηρούσε σχέση από το 1994 έως το 1997.

Στη συνέχεια, η Madonna παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Guy Ritchie, με τον οποίο απέκτησε τον Rocco και τον David, πριν από τον χωρισμό τους το 2008. Η οικογένειά της συμπληρώνεται από τις κόρες της Mercy, Stella και Estere.

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