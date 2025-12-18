Με την τελευταία εκπομπή για το 2025, ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου τους τηλεθεατές του “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” ενόψει των Χριστουγέννων. Ανάμεσα στο κοινό που κατέκλυσε το πλατό βρισκόταν και η Παολίνα Ζογλοπίτη. Η κόρη της Πάολα επέλεξε να παρακολουθήσει τη ροή της εκπομπής διακριτικά, ωστόσο η παρουσία της δεν διέφυγε από τον οικοδεσπότη, ο οποίος την εντόπισε κατά τη διάρκεια της βραδιάς

Μόλις ο Λάκης Λαζόπουλος τη διέκρινε ανάμεσα στο κοινό, διέκοψε τη ροή του προγράμματος και της απευθύνθηκε με χιούμορ, λέγοντας: «Μοιάζεις πάρα πολύ με τη μαμά σου».

Η Παολίνα αντέδρασε με αμηχανία και ένα διακριτικό χαμόγελο, ενώ όταν ο παρουσιαστής ανέφερε και το όνομά της, προσπάθησε παιχνιδιάρικα να κρυφτεί κάτω από την κουκούλα της.

